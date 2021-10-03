Союзники по НАТО збільшили оборонний бюджет на $119 мільярдів через агресію Росії

"Ми забезпечуємо надійну політику стримування та оборони, ми бачимо, що Росія є відповідальною за агресивні дії проти України, збільшує військову присутність у Північній Африці та на Близькому Сході", - зауважив Столтенберг

Після агресії Росії проти України у 2014 році та незаконної анексії Криму союзники по НАТО значно посилили власні спроможності у сфері політики стримування та оборони та додатково інвестували у цю сферу суму, що дорівнює 119 мільярдам доларів США.

Про це у вівторок увечері під час віртуального діалогу з колишнім заступником керівника Північноатлантичного Альянсу, а нині – почесним викладачем каліфорнійського університету Стенфорд Роуз Готтемюллер (Rose Gottemoeller) заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Після 2014 року ситуація дійсно змінилася. НАТО відповіло. Ми здійснили найбільше посилення нашої колективної оборони протягом цілого покоління, з часів завершення "холодної війни". У східній частині Альянсу ми розмістили бойові групи, яких ми ніколи не мали до цього, - готові до дії бойові групи в Польщі та у країнах Балтії. Ми збільшили втричі кількість сил реагування НАТО, сил високої готовності, та збільшили інвестиції в оборону - 119 додаткових мільярдів (доларів) від союзників у Європі та Канади з 2014 року", - сказав Столтенберг.

Частиною такої відповіді, наголосив генеральний секретар НАТО, стало збільшення присутності сил Альянсу в регіоні Чорного моря, зокрема запровадження повітряної адаптації, розширення військово-морської присутності та збільшення кількості навчань із союзниками та партнерами в цьому регіоні, створення передової військової бази в Румунії, розвиток практичної співпраці з такими близькими партнерами НАТО як Україна і Грузія тощо.

"Ми забезпечуємо надійну політику стримування та оборони, ми бачимо, що Росія є відповідальною за агресивні дії проти України, збільшує військову присутність у Північній Африці та на Близькому Сході. Але ми продовжуємо проводити те, що називаємо "підходом двох шляхів" по відношенню до Росії. Стримування й оборона поєднуються із зусиллями встановити з нею змістовний діалог. Це непросто, але я думаю, надзвичайно важливо. Також тому, що ми підтримуємо зусилля, зокрема, у відносинах із Росією, для створення надійної та збалансованої системи контролю над озброєнням, яка має піддаватися перевіркам", - зауважив Столтенберг.

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