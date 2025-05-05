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Союзники прагнуть укласти угоду щодо збільшення кількості ракет Patriot для Києва до саміту НАТО – Reuters

05 травня 2025, 19:56
Союзники прагнуть укласти угоду щодо збільшення кількості ракет Patriot для Києва до саміту НАТО – Reuters
джерело slovoidilo
На квітень цього року Україна мала сім повністю функціональних систем Patriot.

Західні союзники України ведуть переговори щодо постачання додаткових систем ППО Patriot до Києва та прагнуть досягти угоди до саміту НАТО наприкінці червня, повідомило в понеділок джерело, знайоме з цим питанням.

Про це повідомила агенція Reuters

Україна дедалі більше прагне отримати більше Patriot, а президент Володимир Зеленський минулого місяця заявив CBS news, що його уряд готовий купити 10 систем ППО американського виробництва, які життєво необхідні для збиття російських балістичних ракет.

За даними військових аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю функціональних систем Patriot.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що США та Греція були серед потенційних постачальників додаткових систем.

Пізніше Афіни виключили свою участь у цьому плані.

"Немає жодного питання про постачання Україні систем Patriot з Греції", – сказав урядовець агентству.

Оборона є делікатним питанням для Греції через давні суперечки з її сусідом і союзником по НАТО Туреччиною.

Афіни, які раніше відправили до України тисячі ракет, вибухівки, бойових машин піхоти, фугасно-запальних снарядів, боєприпасів та протитанкових ракет, минулого року повторили, що не можуть забезпечити країну Patriot.

Посилаючись на американських чиновників, газета «Нью-Йорк Таймс» у неділю повідомила, що Вашингтон планує надіслати до України систему Patriot, яка базується в Ізраїлі, після її модернізації.

Вона додала, що союзники обговорювали «логістику Німеччини чи Греції» щодо надання ще однієї системи.

Зеленський сказав, що обговорював системи протиповітряної оборони з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах похорону Папи Франциска у Ватикані, що він назвав найкращою зустріччю в їхньому житті.

 
Patriotвійна в Україні

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