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Союзники України погодилися ввести дві граничні ціни на нафтопродукти рф

21 січня 2023, 10:25
Союзники України погодилися ввести дві граничні ціни на нафтопродукти рф
Фото: gettyimages.com
Країни міжнародної коаліції, які ввели граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити дві граничні ціни на нафтопродукти з рф, а також переглянути стелю ціни на нафту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

У п'ятницю, 20 січня, заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо провів онлайн-зустріч із заступниками міністрів фінансів країн, які запровадили обмеження на ціну російської нафти морського транспортування, щоби обговорити досягнутий прогрес та визначити подальші кроки для завершення політики обмеження цін на російські нафтопродукти.

Учасники зустрічі погодилися з підходом щодо нафтопродуктів з рф, який передбачає введення двох граничних цін.

"Одна гранична ціна – на нафтопродукти, які зазвичай продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, такі як дизельне паливо або бензин, друга гранична ціна – на продукти, які продаються зі знижкою до ціни на сиру нафту, такі як мазут", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі погодилися, що такий підхід дозволить краще відкалібрувати політику встановлення граничних цін на нафтопродукти, враховуючи широкий діапазон ринкових цін, за якими вони торгуються.

Також заступники міністрів погодилися переглянути у березні граничну ціну на російську нафту.

"Це дозволить коаліції врахувати зміни на світових ринках після запровадження граничних цін на нафтопродукти, а також ознайомитися з результатами технічної експертизи ЄС щодо граничної ціни на нафту", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Раніше повідомлялось, що десятий пакет санкцій ЄС проти рф буде готовий на річницю вторгнення.

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