S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту

Міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового дефолту та обмеженого дефолту. Вони ввважають, що реструктуризація боргу держави є проблемною.

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"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту", - цитує Reuters агентство S&P. Повідомляється, що рейтинги України цим агентством були знижені з CC/C до SD/SD, а Fitch - з C до R. "S&P також заявило, що макроекономічний і фіскальний стрес, спричинений вторгненням росії в Україну, може послабити здатність українського уряду залишатися в курсі боргів у місцевій валюті, і знизило рейтинг східноєвропейської країни в національній валюті з "B-мінус" до "CCC-плюс/C". /B", - уточнюється у повідомленні. Як раніше повідомляв iPress, закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд.

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