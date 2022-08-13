НОВИНИМіжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового дефолту та обмеженого дефолту. Вони ввважають, що реструктуризація боргу держави є проблемною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового та обмеженого дефолту
Фото з вільного доступу
"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту", - цитує Reuters агентство S&P. Повідомляється, що рейтинги України цим агентством були знижені з CC/C до SD/SD, а Fitch - з C до R.
"S&P також заявило, що макроекономічний і фіскальний стрес, спричинений вторгненням росії в Україну, може послабити здатність українського уряду залишатися в курсі боргів у місцевій валюті, і знизило рейтинг східноєвропейської країни в національній валюті з "B-мінус" до "CCC-плюс/C". /B", - уточнюється у повідомленні.
Як раніше повідомляв iPress, закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2022 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Тімоті Снайдер: влада путіна слабне
- Продавця чаїв Greenfield і TESS перевірять на причетність до росії