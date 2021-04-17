SpaceХ отримала контракт від NASA на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році

NASA вибрала SpaceX для повернення нас (астронавтів) на Місяць. Я дуже рада нашому партнерству зі SpaceX

Компанія SpaceХ, главою якої є Ілон Маск, отримала контракт на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році.

"NASA вибрала SpaceX для повернення нас (астронавтів - ред.) на Місяць. Я дуже рада нашому партнерству зі SpaceX", - сказала керівник програми NASA з доставлення людей на Місяць Ліза Уотсон-Морган, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NASA.

Компанія Маска отримала контракт на 2,9 млн доларів, випередивши такі великі корпорації, як Blue Origin Джеффа Безоса, яка співпрацює з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Darper і оборонного підрядника Dynetics.

У NASA розповіли, що в майбутньому будуть проводитися тестування багаторазового корабля Starship для забезпечення безпеки астронавтів.

Перший етап цієї програми намічений на 2021 рік. В його рамках запланований безпілотний політ встановленого на ракету Space Launch System корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. На другому етапі, у 2023 році, корабель облетить Місяць вже з екіпажем. Саму висадку на супутник NASA запланувало на 2024 рік.

Нагадаємо: програма "Артеміда", в рамках якої запланована висадка астронавтів на Місяць, була запущена при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа і підтримана адміністрацією Джо Байдена. Однією з її цілей є відряджання на супутник першої жінки. NASA очікує, що програма стане сходинкою до створення постійного поселення на Місяці.

До цієї космічної програми також приєдналися Європейське космічне агентство (ESA), Японія, Канада, Австралія, Великобританія і ціла низка інших країн.