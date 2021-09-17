SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі: "вони здорові та щасливі"

Компанія не публікує багато інформації про діяльність екіпажу, оскільки сервіс Netflix має створити ексклюзивний документальний фільм про місію

Екіпаж першої цивільної місії у космосі Inspiration4 провів уже добу над Землею. У SpaceX розповіли, що астронавти почуваються добре.

Члени цивільної місії у космос у капсулі над Землею Фото: Twitter / Inspiration4

Про це повідомили у SpaceX та на сторінці місії, зазначає "Громадське".

За декілька годин після запуску у SpaceX зазначили, що екіпаж здоровий, щасливий і відпочиває з комфортом. Перед тим, як астронавти-любителі лягли спати, вони вже встигли облетіти навколо Землі 5,5 раза, пообідати та завершити перший етап наукових досліджень.

Капсула Dragon залишається на запланованій орбіті на висоті 590 км над Землею. Це на 160 км вище від Міжнародної космічної станції та на 50 км вище за телескоп Hubble.

Згодом на сторінці Inspiration4 у Twitter опублікували перші фото астронавтів у космосі.

"Екіпаж провів неймовірний перший день у космосі! Вони здійснили 15 обертів навколо Землі з моменту зльоту", - написали там. Також астронавти спостерігали за Землею крізь велике вікно у капсулі.

Крім того, у SpaceX розповіли, що астронавти поспілкувалися з родиною та друзями, які залишились на Землі, та провели конференцію з пацієнтами дитячої лікарні Сент-Джуд.

Компанія не публікує багато інформації про діяльність екіпажу, оскільки сервіс Netflix має створити ексклюзивний документальний фільм про місію, пише BBC.

Команду Inspiration4 очолює бізнесмен Джаред Ісаакман, разом із ним у космос відправились помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю Хейлі Арцено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США Крістофер Семброскі та підприємиця і педагог Сіан Проктор, яка стала пілотом місії.

Чому цей політ важливий?

Це ще одна віха в розвитку космічного туризму, який переживає відродження після десятирічної перерви. Раніше цього літа мільярдери-бізнесмени Річард Бренсон і Джефф Безос літали на орбіту Землі на своїх власних космічних апаратах.

А після цієї місії SpaceX буде аж два приватні візити на Міжнародну космічну станцію (МКС) - один у жовтні, за участю російського кінорежисера і актриси, а другий - на початку наступного року.

SpaceX планує і далі здійснювати комерційні орбітальні польоти, що не обмежуються запитами традиційних державних космічних агентств. Так, техаський стартап, компанія Axiom Space, вже заплатила SpaceX за чотири польоти, щоб доправити на МКС космічних туристів.

Нагадаємо, що SpaceX запустила перший цивільний космічний політ