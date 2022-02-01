Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX перенесла на весну перший орбітальний політ Starship

Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки (PEA) космодрому компанії в Південному Техасі
Перший орбітальний політ космічного корабля Starship компанії SpaceX перенесли на березень.
SpaceX перенесла на весну перший орбітальний політ Starship Фото: З відкритих джерел

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Зазначається,  що Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки (PEA) космодрому компанії в Південному Техасі.

SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося.

Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2022 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.