SpaceX перенесла на весну перший орбітальний політ Starship

Перший орбітальний політ космічного корабля Starship компанії SpaceX перенесли на березень.

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Зазначається, що Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки (PEA) космодрому компанії в Південному Техасі.

SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося.

Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.