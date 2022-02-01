ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПерший орбітальний політ космічного корабля Starship компанії SpaceX перенесли на березень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX перенесла на весну перший орбітальний політ Starship
Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки (PEA) космодрому компанії в Південному Техасі
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.
Зазначається, що Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки (PEA) космодрому компанії в Південному Техасі.
SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося.
Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.
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