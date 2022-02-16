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SpaceX планує вперше в історії вивести туриста у відкритий космос

Перший політ відбудеться у четвертому кварталі поточного року. Місія триватиме п'ять днів
SpaceX планує три нові місії із приватним екіпажем, під час яких уперше в історії у відкритий космос виведуть туриста.
SpaceX планує вперше в історії вивести туриста у відкритий космос Фото: Вікіпедія

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Усі три місії замовив мільярдер Джаред Айзекман. Подібну триденну місію він уже організовував восени 2021 року, коли Crew Dragon вперше відправив на орбіту екіпаж із чотирьох людей, які не були професійними астронавтами.

Нову програму назвали Polaris. Перший політ відбудеться у четвертому кварталі поточного року. Місія триватиме п'ять днів, корабель Crew Dragon не стикуватиметься з МКС.

Протягом цього часу екіпаж спробує здійснити перший в історії комерційний вихід у відкритий космос, проведе наукові дослідження, покликані покращити як здоров'я людини на Землі, так і наше розуміння здоров'я людини в майбутньому.

Також вони стануть першим екіпажем, який випробуватиме лазерний зв'язок Starlink у космосі, надавши цінні дані для майбутніх систем космічного зв'язку, необхідних для польотів на Місяць, Марс та за їх межі.

Друга місія також полетить на Crew Dragon, а ось третю буде відправлено в космос на кораблі Starship - це буде перший політ з людьми на борту для цього космічного корабля.

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16 02 2022 12:07
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