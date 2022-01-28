SpaceX планує здійснити за рік рекордні 52 запуски ракет

Компанія SpaceX планує цього року здійснити рекордні 52 запуски ракет у космос.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC з посиланням на члена комісії NASA з аерокосмічної безпеки Сандру Магнус.

«Це неймовірний темп», — сказала вона під час засідання консультативної комісії NASA з питань безпеки польотів повітряно-космічних апаратів (ASAP), яка визначає принципи забезпечення безпеки під час реалізації найбільших проєктів агентства.

Водночас Магнус не уточнила, чи включають 52 заплановані запуски випробувальні польоти прототипів ракет Starship. Ані ASAP, ані SpaceX не відповіли на запити CNBC.

Як зазначається, у 2021 році SpaceX успішно провела 31 запуск, що побило рекорд у 26 запусків у 2020 році.

Цьогоріч компанія провела вже три успішні запуски Falcon 9 і ще два заплановані до кінця місяця. На додачу до запусків Falcon 9 SpaceX також має кілька ракет Falcon Heavy, запуск яких запланований на поточний рік.

Ключовим фактором успіху SpaceX стала її здатність повторно використати свої ракети Falcon 9 та Falcon Heavy, приземлюючи ракетні прискорювачі та відновлюючи носову частину після запуску.

Керівництво компанії заявило, що повторне використання ракет дозволяє знизити вартість запусків до $30 млн кожен із звичайної вартості в $60-90 млн.

Графік місій SpaceX на 2022 рік також включає кілька польотів з екіпажем, у тому числі для NASA.