БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПри цьому мільярдер розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з нихПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном інтернету Starlink для України - Маск
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія відкликала заявку, подану Пентагону, на оплату супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України.
Про це він написав у Twitter.
"SpaceX уже відкликала свій запит на отримання фінансування", - написав він, коментуючи статтю видання Politico, в якій йшлося про те, що Пентагон може взяти на себе оплату інтернету від Starlink для ЗСУ.
Крім того, Маск розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з них.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога.
Згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи супутникового інтернет-зв’язку Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
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