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SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном інтернету Starlink для України - Маск

При цьому мільярдер розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з них
SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном інтернету Starlink для України - Маск Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія відкликала заявку, подану Пентагону, на оплату супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України.

Про це він написав у Twitter.

"SpaceX уже відкликала свій запит на отримання фінансування",  - написав він, коментуючи статтю видання Politico, в якій йшлося про те, що Пентагон може взяти на себе оплату інтернету від Starlink для ЗСУ.

Крім того, Маск розповів, що в Україну було відправлено 25,3 тисячі терміналів Starlink, але наразі оплачується лише 10 630 з них.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога.
 
 

 

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18 10 2022 09:00
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