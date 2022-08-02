SpaceX відновлює інтернет в потерпілій від виверження вулкану державі Тонґа

Компанія Ілона Маска SpaceX вирішила підключити до інтернету через свою супутникову мережу острівну державу Тонґа, яка у січні через виверження вулкану втратила доступ до мережі. Для цього на Фіджі встановлять станцію Starlink.

Про це пише Reuters, повідомляє Громадське.

Країна-архіпелаг залишилася без доступу до інтернету після виверження вулкану в Тихому океані, який пошкодив підводний інтернет-кабель. Ремонт може тривати місяць, тому Ілон Маск запропонував надіслати термінали Starlink до островів та підключити державу до всесвітньої мережі.

Команда спеціалістів SpaceX уже прибула на Фіджі для встановлення приладів і підключення держави до супутникової мережі Starlink. Скільки триватиме робота - невідомо. Fijian Broadcasting Corporation (радіомовник на Фіджі) запевняє, що інженери будуть працювати на наземній станції шість місяців.

Водночас біля берегів головного острова перебуває ремонтне судно Reliance, яке протягом тижня намагається налагодити пошкоджений інтернет-кабель.

Що відбувається на Тонзі?

15 січня сталося виверження підводного вулкана в Тихому океані. Унаслідок цього хвилі цунамі заввишки 1,2 метра накрили державу-архіпелаг Тонґа, затопивши низку островів та вкривши країну хмарою попелу. Виверження було таким гучним, що його чули в Новій Зеландії, приблизно за 2 383 км від Тонги.

17 січня стало відомо, що ударні хвилі від виверження двічі обігнули планету. Відгомони зафіксували в Україні й на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Водночас метеорологи кажуть, що загрози нових цунамі вже немає.

Після катаклізму Ілон Маск запропонував відправити термінали своєї мережі Starlink до Тонґи. Місцеві жителі, яким загрожувало тривале перебування без інтернету, з радістю погодилися на пропозицію.

Нагадаємо, що вулканічний попіл із підводного вулкана, який вивергнувся 15 січня біля Тонги, не дозволяє доставити у цю острівну країну питну воду. Водночас екологи заявляють про довгострокові наслідки для природи.