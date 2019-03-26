Спам і пости про Україну: Facebook видалив 1907 сторінок, пов'язаних із Росією

"Люди, які стоять за цими діями, використовували підроблені облікові записи в основному для роботи з групами і сторінками, що публікують спам"

Соцмережа Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів, пов'язаних із Росією, переважно за спам, а також за неналежну поведінку.

"Люди, які стоять за цими діями, використовували підроблені облікові записи в основному для роботи з групами і сторінками, що публікують спам", – повідомив голова відділу кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер, інформує Facebook Newsroom.

"До того ж, невелика кількість розміщених матеріалів були пов'язані з українськими новинами і політикою, включаючи конфлікт на сході України; місцевою й регіональною політикою; українським патріотизмом; біженцями; українськими військовими; ситуацією в Криму і корупцією", – додається в ньому.

У Facebook і Instagram було 86 сторінок, 64 Фб-акаунти і 1757 груп, залучених до спам-активності. Близько 50 тисяч блогів були підписниками однієї чи декількох сторінок і близько 1,7 мільйона – учасниками цих груп.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії приступило до створення мультисервісної транспортної мережі зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".