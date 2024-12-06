Спеціальний трибунал для покарання злочинів рф може розпочати роботу на початку 2025 року

У РЄ хочуть залучити до роботи над трибуналом усі країни G7.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Борсе заявив, що на початку 2025 року, або у квітні будуть зроблені практичні кроки для започаткування роботи спеціального трибуналу.

Роботу майбутнього трибуналу щодо злочинів агресії рф Борсе, який був призначений на посаду два місяці тому, обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним прокурором Андрієм Костіним під час свого візиту до Києва.

Про це пише "Суспільне".

За його словами, значні результати в цьому напрямку можна буде побачити вже на початку наступного року. Генсекретар наголосив на важливості залучення до цієї роботи усіх країн "Великої сімки" (G7).

"У квітні або ж на початку наступного року ми зробимо практичні речі для того, щоб започаткувати роботу спеціального трибуналу. Поки не можу сказати, на якому ми етапі нині, але наступного року ми побачимо значний прогрес", — сказав він.

У Києві Борсе також обговорив роботу реєстру збитків. За його словами, понад десять тисяч українців вже подали заявки, і вони продовжують надходити.

"Наразі шукаємо можливості для відшкодування інших збитків. Важливо, щоб усі заявки були підтверджені документами", — підсумував генсекретар.