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ПОЛІТИКА

Спецпосланець Трампа по Україні назвав убивство генерала в москві "не дуже гарною ідеєю"

19 грудня 2024, 10:01
Спецпосланець Трампа по Україні назвав убивство генерала в москві
джерело x.com/generalkellogg
Келлог також вважає, що обидві сторони, і росія, і Україна, готові до переговорів.

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни назвав убивство генерала Ігоря Кіріллова в москві "не дуже гарною ідеєю".

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому телеканалу Fox News.

"Я не думаю, що це справді невдача, але я б сказав, що є правила ведення війни і є певні речі, які ви просто не робите. Наприклад, ви не вбиваєте поранених солдатів на полі бою. Ви не повинні вбивати некомбатантів. Коли ви вбиваєте важливих генералів у їхньому рідному місті, ви ніби розширюєте [правила], і я не думаю, що це справді розумно", - сказав Келлог, додавши, що, на його думку, це “не дуже гарна ідея”.

Келлог також вважає, що обидві сторони, і росія, і Україна, готові до переговорів.

"Уявіть собі бій у клітці. У вас є два бійці, й обидва хочуть здатися. Вам потрібен рефері, щоб розняти їх. І я думаю, що президент Дональд Трамп зможе це зробити. Я думаю, що у нього є бачення, як це зробити. Я думаю, у нього є енергія для цього. І я думаю, що в нього насправді є обидві сторони, які готові врешті-решт зібратися разом і поговорити", — заявив Келлог.

За його словами, війна росії проти України перетворилася на війну на виснаження, як це було під час Другої світової війни. росіяни завалюють великою кількістю солдатів, а потім іще більшою — тобто це атаки хвилями з великими масштабами жертв. Тож Келлог заявив, що втрати росії за весь час повномасштабного вторгнення у 5 разів більші, аніж в України.

У січні 2025 року Кіт Келлог відвідає Київ, але не поїде до москви. В ефірі він не уточнив деталей візиту, але агентство Reuters писало, що на зустрічі обговорять "встановлення фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не активні переговори.

Дональд Трампвійна в УкраїніКіт Келлог

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