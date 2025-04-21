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Спецпосланник президента США з питань Близького Сходу поїде у москву після переговорів з Україною і ЄС

21 квітня 2025, 12:08
Спецпосланник президента США з питань Близького Сходу поїде у москву після переговорів з Україною і ЄС
джерело DR
Якщо візит Віткоффа до росії відбудеться, він стане вже щонайменше четвертим від початку року
Спеціальний посланник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф може приїхати до москви після серії консультацій з Україною та ЄС у Лондоні.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на західних чиновників.
 
За інформацією джерел, наприкінці тижня в Лондоні відбудуться багатосторонні зустрічі за участю представників США, України та Європейського союзу. Імовірно, на переговорах будуть держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник по Україні Кіт Келлог і Віткофф. Як ідеться у статті, після цих зустрічей американський дипломат може вирушити до москви.
 
Як пише WSJ, під час попередньої зустрічі в Парижі 17 квітня США передали Києву конфіденційний документ, у якому виклали перелік потенційних варіантів щодо досягнення "стійкого миру в Україні", а пізніше обговорили його з європейськими союзниками. Зараз Вашингтон очікує на офіційну відповідь від України, яку мають озвучити під час переговорів у Лондоні, а в разі збігу позицій пропозиції передадуть москві, додали журналісти.
 
Якщо візит Віткоффа до росії відбудеться, він стане вже щонайменше четвертим від початку року, підкреслило медіа.

 

переговоривійна в Україніросія окупанти

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