Спецпосланник президента США з питань Близького Сходу поїде у москву після переговорів з Україною і ЄС

Якщо візит Віткоффа до росії відбудеться, він стане вже щонайменше четвертим від початку року

Спеціальний посланник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф може приїхати до москви після серії консультацій з Україною та ЄС у Лондоні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на західних чиновників.

За інформацією джерел, наприкінці тижня в Лондоні відбудуться багатосторонні зустрічі за участю представників США, України та Європейського союзу. Імовірно, на переговорах будуть держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник по Україні Кіт Келлог і Віткофф. Як ідеться у статті, після цих зустрічей американський дипломат може вирушити до москви.