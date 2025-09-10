Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Спецпредставник США був у дорозі до Польщі під час падіння дронів рф – ЗМІ

10 вересня 2025, 21:15
Спецпредставник США був у дорозі до Польщі під час падіння дронів рф – ЗМІ
джерело x.com/generalkellogg
Незважаючи на ситуацію, він планує відвідати Україну найближчими днями.

Під час нічної атаки російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, до країни саме прямував Кіт Келлог - спеціальний представник президента США з питань України та відставний генерал. 

За даними телеканалу CNN, дипломат перебував у дорозі, коли сталося порушення повітряного простору НАТО. 

Незважаючи на ситуацію, він планує відвідати Україну найближчими днями.

За словами співрозмовника, Келлог був у дорозі до Польщі, коли там зафіксували падіння кількох російських безпілотників. Інше джерело телеканалу підтвердило, що Келлог не скасовує запланованого маршруту й "продовжить подорож до України в найближчі дні".

Офіційних коментарів з боку американської делегації щодо інциденту поки що не надходило.

Наразі відомо про уламки від 15 БпЛА і ракети у різних частинах Польщі. 

Атака викликала серйозну реакцію з боку польської влади та НАТО, зважаючи на повторне порушення повітряного простору країни, що межує з Україною.

 

ПольщаКіт Келлог

