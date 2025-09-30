Спецпредставник США оцінив людські втрати на війні в Україні й озвучив позицію США

Келлог додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей"

Вашингтон зосереджений на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, тобто війну в Україні.

Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє The Guardian.

"Найголовніше, що ми хочемо зробити, - зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Келлог..

Він додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей - не тисячі, а саме сотні тисяч".