Спецпредставник США оцінив людські втрати на війні в Україні й озвучив позицію США

30 вересня 2025, 13:13
Спецпредставник США оцінив людські втрати на війні в Україні й озвучив позицію США
Келлог додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей"
Вашингтон зосереджений на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, тобто війну в Україні.
 
Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє The Guardian.
 
"Найголовніше, що ми хочемо зробити, - зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Келлог..
 
Він додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей - не тисячі, а саме сотні тисяч".
 
"В Афганістані росіяни втратили 18 тисяч, ми залишили В’єтнам після 65 тисяч загиблих. Зараз ми говоримо про рівень загиблих і поранених з обох сторін, який перевищив мільйон", - сказав спецпредставник США..
 
Келлог назвав такі оцінки у втратах "приголомшливими" і додав, що ця війна "якимось чином має закінчитися".

 

