Спецпрокурор США Мюллер рекомендував ув'язнити Манафорта на термін до 24 років

Манафорту також доведеться заплатити понад 24 мільйонів доларів за реституцію

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендує 19-24 років ув'язнення для екс-глави передвиборчої кампанії Дональда Трампа за звинуваченнями у податковому та банківському шахрайстві.

"Офіс Мюллера не рекомендує конкретного вироку, але стверджує, що погоджується з розрахунком, за яким Манафорт повинен провести у в'язниці від 235 до 293 місяців. Манафорту також доведеться заплатити понад 24 мільйонів доларів за реституцію", - повідомляє Bloomberg.

"Вирок Манафорту може стати найбільшим у рамках розслідування втручання РФ у вибори, якщо федеральний суддя погодиться на це. Це також створює серйозний ризик для 69-річного Манафорту провести решту свого життя у в'язниці", - інформує Bloomberg.

Зазначається, що прокурори попросили суддю встановити дату винесення вироку.

Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.

Він також погодився співпрацювати з прокурорами США в розслідуванні про передбачуване втручання Росії в американські вибори.

Угода зі слідством дозволяє Манафорту уникнути розгляду другої кримінальної справи, запланованої на наступний тиждень у Вашингтоні. Манафорт був визнаний винним в минулому місяці у численних фінансових злочинах.