Спецпрокурор США Мюллер рекомендував ув'язнити Манафорта на термін до 24 років
"Офіс Мюллера не рекомендує конкретного вироку, але стверджує, що погоджується з розрахунком, за яким Манафорт повинен провести у в'язниці від 235 до 293 місяців. Манафорту також доведеться заплатити понад 24 мільйонів доларів за реституцію", - повідомляє Bloomberg.
"Вирок Манафорту може стати найбільшим у рамках розслідування втручання РФ у вибори, якщо федеральний суддя погодиться на це. Це також створює серйозний ризик для 69-річного Манафорту провести решту свого життя у в'язниці", - інформує Bloomberg.
Зазначається, що прокурори попросили суддю встановити дату винесення вироку.
Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.
Він також погодився співпрацювати з прокурорами США в розслідуванні про передбачуване втручання Росії в американські вибори.
Угода зі слідством дозволяє Манафорту уникнути розгляду другої кримінальної справи, запланованої на наступний тиждень у Вашингтоні. Манафорт був визнаний винним в минулому місяці у численних фінансових злочинах.
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