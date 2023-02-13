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Спецслужби Норвегії застерігають бути пильними щодо поведінки рф

13 лютого 2023, 15:08
Спецслужби Норвегії застерігають бути пильними щодо поведінки рф
Фото: flashnord.com
Цілями для російської розвідки можуть бути навчальні заклади, інформаційні компанії та політичні діячі.

В оцінках загроз від Національної розвідувальної служби та Норвезької служби поліційної безпеки (PST) розвідувальна загроза з боку рф є однією з основних.
Про це повідомляє NRK.no.

"Ситуація з політикою безпеки, в якій ми перебуваємо сьогодні, має певний зв'язок з розвідувальною загрозою для Норвегії. І особливо із загрозою з боку росії", - наголосила керівниця PST Беате Гангос.

Незабаром виповниться рік, як росія веде агресивну війну проти України. Дипломатичні та економічні зв'язки із Заходом були розірвані, але розвідувальна загроза все ще існує, зазначила вона.

"Без сумніву, умови роботи стали трохи складнішими після початку війни, оскільки ця тема привертає увагу більшості людей. У нас немає причин бути менш стурбованими, ніж рік тому. Я думаю, що зараз важливо звернути увагу на інші способи, які росія може використовувати для отримання інформації. Це інформація, яку вони можуть використати з часом для нападу на нас" - зазначила Гангос.

Відповідними цілями для російської розвідки можуть бути навчальні заклади, інформаційні компанії та політичні діячі. На переконання Гангос, росія зацікавлена в отриманні інформації, досвіду, секретної інформації та інформації про об'єкти критичної інфраструктури.

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