"Спецтехноекспорт" уклало контракти з понад 30-ма країнами світу на рекордну суму
Таким чином, обсяги нових укладених контрактів зросли у 2,5 рази порівняно з попередніми роками, підкреслили у компанії. Значне зростання за цим показником продемонстрував як імпортний, так і експортний напрями роботи, повідомили у прес-службі держпідприємства.
Всього ж за минулий рік підприємство виконало зовнішньоекономічні оборонні контракти на 152,6 млн дол — це на 27% більше, ніж у роком раніше.
Як зазначають у компанії, протягом 2018 року "Спецтехноекспорт" відвантажило продукцію та підписало нові контракти з понад 30-ма країнами світу. Найбільшими експортними партнерами компанії були: Індія, Алжир, М'янма, Китай, Екваторіальна Гвінея, Польща.
При цьому за показником підписання нових експортних контрактів сильніше всього посилилась співпраця із Туреччиною, Чехією, Азербайджаном, Індонезією, Республікою Корея.
Основна діяльність "Спецтехноекспорту" в 2018 році
У компанії розповіли, що основну частину експортної діяльності компанії складає постачання систем для модернізації техніки та послуги з продовження ресурсу техніки радянських зразків за такими напрямами як: авіація, бронетехніка, системи ППО.
Що стосується імпорту, основними напрямами роботи держпідприємства були: постачання систем військового радіозв’язку, стрілецької зброї та боєприпасів, легкої бронетехніки.
За результатами своєї діяльності у минулому році підприємство сплатило державі 145,8 млн грн податків та дивідендів. Таким чином було забезпечено багатомільйонні експортні замовлення для українських державних і приватних оборонних підприємств, підкреслили у "Спецтехноекспорті".
Як повідомлялося, обсяг експорту в системі регулювання нацекономіки — важливий макроекономічний показник, адже завдяки йому стимулюється зростання економіки, створюються робочі місця та підвищується рівень життя населення.
Нагадаємо, збитки в результаті оборудок в оборонній сфері, за попередніми данними, складають 1 млрд грн.
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