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ПОЛІТИКА

Spiegel: новим міністром оборони Німеччини може стати міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії

17 січня 2023, 11:55
Spiegel: новим міністром оборони Німеччини може стати міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії
Фото: з вільного доступу
Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку через тиск на неї ЗМІ.

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус може очолити Міністерство оборони Німеччини, повідомляє Spiegel.

З 2013 року Пісторіус обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії.

З 2017-го він є членом земельного парламенту в Ганновері.

З 2006 по 2013 рік обіймав посаду мера міста Оснабрюк.

Через свою прямоту Пісторіус вважався одним із найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. Останніми роками він також був найпомітнішим із міністрів внутрішніх справ СДПН, плідно співпрацюючи з органами безпеки, добре обізнаний у політиці щодо біженців і досить конфронтативний з колегами з Союзу. Він неодноразово розставляв популярні внутрішньополітичні акценти, чи то у боротьбі з хуліганами, чи в дебатах про ісламістські загрози чи у питаннях депортацій.

Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку через тиск на неї ЗМІ щодо поставок зброї в Україну. У Німеччині її відставку вважають логічною але запізнілою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц одразу прийняв відставку Ламбрехт.


Німеччинаміноборони

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