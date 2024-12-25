Спікер Палати представників США може втратити посаду через втрату підтримки республіканців – The Hill

У новому складі Палати представників республіканці матимуть невелику перевагу, і втрата підтримки навіть кількох однопартійців може стати вирішальною для Джонсона.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон може позбутися своєї посади через зниження підтримки серед республіканців.

Про це повідомляє The Hill.

Видання зазначає, що він залишається у кріслі лише завдяки підтримці обраного президента США Дональда Трампа. Проте ця перевага може бути тимчасовою.

"Голосування за вибори нового спікера відбудеться менш ніж через два тижні", - пише видання.

У матеріалі йдеться, що однією з головних причин невдоволення республіканців є відсутність у законопроєкті про продовження фінансування уряду положення щодо підвищення ліміту державного боргу, чого наполегливо вимагав Трамп. На думку представників партії, саме Джонсон не зміг забезпечити включення цього пункту, як умови домовленості з демократами щодо бюджету.

За даними джерел The Hill, група республіканських конгресменів переконує Дональда Трампа відмовитися від підтримки Майка Джонсона. Зазначається, що Трамп дійсно може відвернутися від Джонсона через суперечки щодо бюджетних витрат.