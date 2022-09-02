Співачка Адель здобула три головні нагороди на Brit Awards
Про це йдеться у пресрелізі BritAwards, повідомляє Громадське.
Перший за шість років альбом співачки "30" визнали альбомом року, сингл "Easy on me" став піснею року, а саму Адель назвали артисткою року.
Співачка перемагає в номінації "Пісня року" вже втретє за кар'єру. Окрім того, вона стала єдиною сольною виконавицею, яка тричі отримувала статуетку за "Альбом року".
Цьогорічна премія Brit Awards вперше мала гендерно нейтральні номінації. Організатори відмовились від поділу на жіночі та чоловічі категорії після критики церемонії 2021 року з боку небінарного співака Сема Сміта: їхня гендерна ідентичність означала, що вони не потрапляють під критерії номінацій.
Як пише The Guardian, було занепокоєння, що нововведення зменшать шанси жінок на перемогу. Проте цьогоріч музиканти перемогли у 10 із 15 категоріях.
Так, реперка Little Simz стала найкращою новою артисткою, співачка Дуа Ліпа - найкращою поп/R&B виконавицею, а Біллі Айліш уже втретє поспіль визнають міжнародною артисткою року.
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