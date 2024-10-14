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Джаред Лето заявив про "російську енергію" і концерти в рф: МЗС України відреагувало

14 жовтня 2024, 12:29
Джаред Лето заявив про
Джаред Лето. Фото: fooz.ru
Під час концерту у Белграді музикант і фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що хоче поїхати до Петербурга і москви.

В Міністерстві закордонних справ України назвали слова фронтмена гурту про концерти у росії та Україні, коли закінчаться "ці проблеми" образою для тих, хто жертвує життям заради свободи.

Фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оголосив це під час виступу на власному концерті. 

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України

"Відчуття "російської енергії" Джаредом Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - заявили у відомстві. 

Там додали, що не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України. 

 

Джаред Летовійна в Україні

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