Співчуваю українцям, але умови для вступу в НАТО абсолютно нормальні – міністр оборони Німеччини

Борис Пісторіус вкотре згадав про членство України в НАТО після війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО в контексті членства України в Альянсі.

Про це повідомляє tagesshau.

За словами Пісторіуса, створені умови для вступу в НАТО абсолютно нормальні.

"Всі кажуть, що майбутнє України – в НАТО, як тільки закінчиться війна", – сказав Пісторіус в інтерв’ю виданню daily topics.

Він додав, що створені умови для членства у Північноатлантичному Альянсі, абсолютно нормальні. Серед них "сумісність систем", тобто, за словами міністра оборони ФРН, українські системи озброєнь можуть використовуватися разом із системами інших країн НАТО, питання управління та демократичного контролю над збройними силами.

"Все це нормальні стандарти для всіх держав-членів НАТО. Все це «не ракетна наука", але також може статися дуже швидко. Я розумію образу і нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, я цілком співчуваю їй", – додав Пісторіус.