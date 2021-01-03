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Співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти валюту, золото і цигарки

Міністерство закордонних справ України відкликало двох співробітників українського посольства в Польщі, підозрюваних в корупції.
Співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти валюту, золото і цигарки Фото: "Радіо Свобода"

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий", - написав Кулеба.

Він заявив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження і їхня робота в посольстві закінчилася. У найближчі години усі формальності з цього питання будуть завершені.

"Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не скасовував. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення", - зазначив міністр.

Він також пообіцяв, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких очікує на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи.

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01 03 2021 11:07
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