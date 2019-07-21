Спостерігачів від "Самопомочі" на 94-му окрузі змінили через інформацію про підробку документів,-член ОВК

"Було отримано від суб'єкту подання політичної партії "Самопоміч" про зміну складу спостерігачів дільничних виборчих комісій в межах 94-ого округу"

Окружна виборча комісія 94 виборчого округу на Київщині змінила склад спостерігачів від політичної партії "Самопоміч" через те, що до комісії надійшла інформація, що подання на зміну спостерігачів від партії підробні.

За секретаря комісії Олександр Черниш словами, напередодні виборів "Самопоміч" подала подання про внесення змін до переліку свої спостерігачів на окрузі №94, однак згодом представники партії повідомили, що це подання сфальшоване, повідомляє "Громадське".

"Було отримано від суб'єкту подання політичної партії "Самопоміч" про зміну складу спостерігачів дільничних виборчих комісій в межах 94-ого округу. Вчора у нас відбувалися деякі прикрі інциденти і нам стало відомо, що сам суб'єкт подання і деякі діючі народні депутати повідомили, що подання "Самопомочі" підроблене", - повідомив Черниш.

За його словами, крім самої партії, про підробку подання щодо зміни складу спостерігачів повідомили кандидати у депутати, що висуваються на цьому окрузі - Олександр Дубінський та Ігор Мосійчук.

Він додав, що комісія не виключала спостерігачів від "Самопомочі", а лише не затвердила подання партії на зміну складу цих спостерігачів. Це подання стосувалося одного представника партії.

Нагадаємо, що станом на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.