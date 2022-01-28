CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтримінговий сервіс Spotify прибрав всі пісні канадського музиканта Ніла Янга після його заяви про поширення на платформі дезінформації щодо вакцин проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Spotify видалив пісні Ніла Янга, який звинуватив сервіс у поширенні фейків про вакцини
Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося, що незабаром він повернеться
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
«Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося, що незабаром він повернеться», — йдеться у заяві стримінгового сервісу.
Раніше канадський музикант вимагав від Spotify видалити всі свої пісні через те, що відомий американський 54-річний стедап-комік і бізнесмен Джо Роган веде на цій же платформі подкасти, в яких поширює дезінформацію щодо коронавірусу, зокрема про COVID-вакцини.
«Spotify став місцем для дезінформації про COVID-19, що загрожує життю. Тут брехня продається за гроші», - заявив Янг.
Крім того, цього місяця 270 вчених і медиків вже підписали листа, в якому закликали Spotify вжити заходів проти Рогана, звинувативши його в поширенні фейків щодо коронавірусу в своїх подкастах.
Шведська компанія відповіла, що працює над балансуванням «між безпекою слухачів і свободою для творців», і додала, що вже видалила понад 20 000 епізодів подкастів, пов’язаних із COVID-19, які порушують політику платформи.
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