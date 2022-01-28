Spotify видалив пісні Ніла Янга, який звинуватив сервіс у поширенні фейків про вакцини

Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося, що незабаром він повернеться

Стримінговий сервіс Spotify прибрав всі пісні канадського музиканта Ніла Янга після його заяви про поширення на платформі дезінформації щодо вакцин проти коронавірусу.

«Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося, що незабаром він повернеться», — йдеться у заяві стримінгового сервісу.

Раніше канадський музикант вимагав від Spotify видалити всі свої пісні через те, що відомий американський 54-річний стедап-комік і бізнесмен Джо Роган веде на цій же платформі подкасти, в яких поширює дезінформацію щодо коронавірусу, зокрема про COVID-вакцини.

«Spotify став місцем для дезінформації про COVID-19, що загрожує життю. Тут брехня продається за гроші», - заявив Янг.

Крім того, цього місяця 270 вчених і медиків вже підписали листа, в якому закликали Spotify вжити заходів проти Рогана, звинувативши його в поширенні фейків щодо коронавірусу в своїх подкастах.

Шведська компанія відповіла, що працює над балансуванням «між безпекою слухачів і свободою для творців», і додала, що вже видалила понад 20 000 епізодів подкастів, пов’язаних із COVID-19, які порушують політику платформи.