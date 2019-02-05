Справа Гандзюк: "Хотіли б убити, знаряддя вбивства було б іншим", - прокурор про пом’якшення статті

"У групи, яка вчинила злочин щодо Гандзюк, умисел був на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень"

Слідство вважає, що підозрювані в нападі на активістку Катерину Гандзюк не хотіли її вбивати, тому їм пом’якшили кримінальну статтю у цій справі.

Про це заявив начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ, член групи прокурорів у справі Гандзюк Володимир Паровий, інформує "Громадське".

За його словами, в разі неправильної кваліфікації злочину суд зобов’язав би змінити обвинувачення, саме тому фігурантів зараз звинувачують за ч.2 статті 121: "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або расової, релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого".

"У групи, яка вчинила злочин щодо Гандзюк, умисел був на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Серед всього, ними розглядався і такий спосіб зведення рахунків, як побиття. Але облиття кислотою для них виявилось більш дієвим способом усунути потерпілу від її активної громадської позиції, її діяльності", - зазначив Паровий.

Він вважає, що якщо б фігуранти справи хотіли вбити активістку, то знаряддя вбивства було б іншим.

"Судова практика має досить рідкі випадки вбивств шляхом облиття кислотою. Понівечити зовнішність - так. Якщо застосовується кислота, то хіба що, щоб взяти і людину повністю в неї занурити. Наслідок - смерть людини повинна бути бажаною і передбачуваною", - сказав прокурор.

Паровий додав, що "жоден експерт" не дасть висновок, що 1 літр кислоти, який вилили на Гандзюк, призведе до смерті.

Також прокурор вважає, що Олексій Левін, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк, зробив би замах іншим, якби дійсно хотів убити Гандзюк, тому що він раніше був засуджений за умисне вбивство та замахи у складі організованої злочинної групи.

"Тобто ця діяльність для нього була не нова. І я думаю, що якби ці особи намагалися убити потерпілу, то вони б це зробили. Але наразі ми оперуємо лише тим, що має місце ч.2 ст 121, коли винний допускає настання тяжких тілесних ушкоджень. З часу заподіяних тілесних ушкоджень і до смерті потерпілої минуло понад три місяці", - заявив Паровий.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".