Справа Гандзюк: Мангер відмовився давати свідчення СБУ, але готовий свідчити поліції та ДБР, - адвокат
Про це повідомив адвокат Мангера - Олександр Шадрін, інформує "Громадське".
Він зазначив, що 15 та 20 лютого Мангер справді відмовився давати свідчення конкретному слідчому Служби безпеки. Втім він готовий співпрацювати зі слідством та свідчити Нацполіції чи Державному бюро розслідувань.
Причиною відмови свідчити саме СБУ адвокат назвав те, що в службі працює генерал Данил Доценко, якого Мангер на судовому засіданні 13 лютого звинуватив у організації нападу на Гандзюк. У СБУ звинувачення Доценка в організації нападу назвали "абсурдом".
"Коли особа (Мангер - ред.) прямо вказує на посадову особу СБУ і сама Служба безпеки (проводить допит — ред), то знову є ризик, що покази будуть викривлені", - зазначив адвокат Шадрін.
Він також висловив сподівання, що справу Мангера передадуть до підслідності Нацполіції або ДБР.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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