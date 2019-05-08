Справа Гандзюк: прокуратура уклала угоду з Ігорем Павловським без відома батька Гандзюк
"Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (прізвисько Павловського — ред.) без моєї згоди. І провести суд по ньому тишком нишком. Мені прокуратура ніякої угоди не показували і взагалі інформація по Павловському для мене і мого адвоката закрита. В Херсонському суді дізнався, що справу передали в Приморський суд міста Одеси, по клопотанню Верховного Суду", - написав батько Катерини Гандзюк Віктор на своїй сторінці у Facebook.
Віктор Гандзюк обурився, що правоохоронці вважають Павловського не організатором нападу на дочку, а лише особою, яка замовчувала інформацію про злочин.
У прокуратурі "Громадському" підтвердили інформацію про укладання угоди.
"Павловський обвинувачується за ч. 1 ст. 396 КК України в заздалегідь не обіцяному приховуванні тяжкого злочину. Обвинувальний акт направлено до суду з угодою про визнання винуватості", - повідомила Громадському прокурор у справі Вікторія Калита.
Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до трьох місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Судове засідання щодо ймовірного затвердження угоди відбудеться у Приморському суді міста Одеси. Дата засідання ще не призначена.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
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