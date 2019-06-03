Справа Гандзюк: суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради

Прокуратура наголосила, що, перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази та перешкоджати слідству

Шевченківський суд частково задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активісти Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради та відсторонив його з посади на місяць - до 6 квітня 2019 року.

Прокуратура просила відсторонення на 2 місяці, наголошуючи на тому, що перебуваючи на посаді Владислав Мангер здійснюватиме тиск на чинних та потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради. Також прокуратура наголосила, що, перебуваючи на посаді, Мангер може знищити докази та перешкоджати слідству. Про це повідомляє "Громадське".

Адвокати Мангера заперечували щодо задоволення відповідного клопотання, наголошуючи, що прокуратура не має достатньої кількості доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк. Вони стверджують, що всі зусилля прокуратури були від самого початку спрямовані на зняття Мангера як представника опозиційної сили з посади перед виборами в Україні. Адвокати також заявили, що жоден з працівників обласної ради не є свідком у справі, а посада підозрюваного передбачає лише організацію роботи 30 осіб депутатського корпусу.

Сам підозрюваний зазначив, що справа є політично вмотивованою, а свідків, про яких говорить прокуратура, він не знає і не може на них впливати. Мангер додав, що одразу після вручення підозри збирався піти у відпустку на час розслідування.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.