Справа MH17. Путін особисто ухвалив рішення про передачу бойовикам ЗРК Бук, яким збили пасажирський літак — група слідчих

Водночас прокуратура призупиняє кримінальне розслідування справи, стверджуючи про недостатність доказів для початку будь-яких нових кримінальних переслідувань.

Слідчі заявили про "переконливі ознаки" того, що президент Росії Володимир Путін особисто ухвалив рішення про постачання ракетного комплексу "Бук", якою 2014 року було збито літак рейсуМН17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом.

Про це оголосила міжнародна група слідчих 8 лютого, повідомляє Daily Mail.

Там зазначили, що 17 липня 2014 року пасажирський літак, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур над сходом України, був збитий ракетою системи "Бук-Телар". Усі 298 пасажирів і члени екіпажу загинули, коли ракета влучила в літак.

"Є вагомі ознаки того, що президент Росії ухвалив рішення про постачання "Бук-Телар" сепаратистам "ДНР", – йдеться в заяві слідства.

Водночас прокуратура 8 лютого заявила, що призупиняє кримінальне розслідування інциденту, стверджуючипро недостатність доказів для початку будь-яких нових кримінальних переслідувань.

Прокурор Нідерландів Дігна ван Боцелер заявила, що "розслідування досягло своєї межі і всі докази вичерпано".

Триває розслідування щодо екіпажу російської ракетної системи "Бук", з якої був збитий літак, і щодо тих, хто віддав наказ про розміщення системи в Україні.

"Ознаки тісних зв'язків між керівництвом "Донецької народної республіки" та російськими урядовцями викликають сумніви щодо їхньої причетності до розміщення ракети", – заявила прокуратура Нідерландів на своєму сайті.

У повідомленні цитувалися перехоплені телефонні розмови між ватажками "ДНР" та "російськими урядовцями, які були затримані влітку 2014 року".

Нагадаємо, 17 листопада Окружний суд Гааги визнав винними у вбивсті пасажирів та екіпатжу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених – громадян рф Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Суд призначив їм покарання у вигляді довічного ув'язнення.Ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова – було виправдано.