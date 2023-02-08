Справа MH17. Путін особисто ухвалив рішення про передачу бойовикам ЗРК Бук, яким збили пасажирський літак — група слідчих
Слідчі заявили про "переконливі ознаки" того, що президент Росії Володимир Путін особисто ухвалив рішення про постачання ракетного комплексу "Бук", якою 2014 року було збито літак рейсуМН17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом.
Про це оголосила міжнародна група слідчих 8 лютого, повідомляє Daily Mail.
Там зазначили, що 17 липня 2014 року пасажирський літак, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур над сходом України, був збитий ракетою системи "Бук-Телар". Усі 298 пасажирів і члени екіпажу загинули, коли ракета влучила в літак.
"Є вагомі ознаки того, що президент Росії ухвалив рішення про постачання "Бук-Телар" сепаратистам "ДНР", – йдеться в заяві слідства.
Водночас прокуратура 8 лютого заявила, що призупиняє кримінальне розслідування інциденту, стверджуючипро недостатність доказів для початку будь-яких нових кримінальних переслідувань.
Прокурор Нідерландів Дігна ван Боцелер заявила, що "розслідування досягло своєї межі і всі докази вичерпано".
Триває розслідування щодо екіпажу російської ракетної системи "Бук", з якої був збитий літак, і щодо тих, хто віддав наказ про розміщення системи в Україні.
"Ознаки тісних зв'язків між керівництвом "Донецької народної республіки" та російськими урядовцями викликають сумніви щодо їхньої причетності до розміщення ракети", – заявила прокуратура Нідерландів на своєму сайті.
У повідомленні цитувалися перехоплені телефонні розмови між ватажками "ДНР" та "російськими урядовцями, які були затримані влітку 2014 року".
Нагадаємо, 17 листопада Окружний суд Гааги визнав винними у вбивсті пасажирів та екіпатжу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених – громадян рф Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Суд призначив їм покарання у вигляді довічного ув'язнення.Ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова – було виправдано.