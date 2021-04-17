НОВИНИСуд у Вашингтоні засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за низку кібератак, що призвели до фінансових втрат на суму понад $ 3 млрд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Справа на 3 мільярди доларів: у США хакеру з України дали десять років
Тільки у США FIN7 зламала комп'ютерні мережі компаній у 49 штатах та окрузі Колумбія, викравши дані понад 15 мільйонів карт клієнтів
Фото: EPA/UPG
Гладир був керівником хакерського угруповання FIN7, що налічувало понад 70 осіб. Злочинці шляхом зламу систем американських компаній отримували доступ до особистих даних клієнтів, повідомляє міністерство юстиції США, передає "Укрінформ".
Тільки у США FIN7 зламала комп'ютерні мережі компаній у 49 штатах та окрузі Колумбія, викравши дані понад 15 мільйонів карт клієнтів.
Головний суддя округу Вашингтон Рікардо Мартінес, оголошуючи вердикт, заявив, що кіберзлочинність стала найбільшою загрозою для фінансового здоров'я Америки та громадян у всьому світі. Він також наголосив на необхідності суворих вироків для кіберзлочинців, аби ті, хто вирішить піти цим шляхом, "розуміли, що коли їх спіймають, покарання буде значущим ".
Гладир також ма сплатити 2,5 мільйона доларів компенсації.
Федір Гладир разом із ще з двома українцями був заарештований за звинуваченнями в участі в діяльності хакерської групи FIN7, де він був системним адміністратором. Його заарештували у Дрездені у 2018 року на вимогу правоохоронних органів США та екстрадували до Сіетла.
У вересні 2019 року він визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Йому загрожував термін ув’язнення до 25 років.
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17 04 2021 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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