Справа на 3 мільярди доларів: у США хакеру з України дали десять років

Тільки у США FIN7 зламала комп'ютерні мережі компаній у 49 штатах та окрузі Колумбія, викравши дані понад 15 мільйонів карт клієнтів

Суд у Вашингтоні засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за низку кібератак, що призвели до фінансових втрат на суму понад $ 3 млрд.

Гладир був керівником хакерського угруповання FIN7, що налічувало понад 70 осіб. Злочинці шляхом зламу систем американських компаній отримували доступ до особистих даних клієнтів, повідомляє міністерство юстиції США, передає "Укрінформ".

Тільки у США FIN7 зламала комп'ютерні мережі компаній у 49 штатах та окрузі Колумбія, викравши дані понад 15 мільйонів карт клієнтів.

Головний суддя округу Вашингтон Рікардо Мартінес, оголошуючи вердикт, заявив, що кіберзлочинність стала найбільшою загрозою для фінансового здоров'я Америки та громадян у всьому світі. Він також наголосив на необхідності суворих вироків для кіберзлочинців, аби ті, хто вирішить піти цим шляхом, "розуміли, що коли їх спіймають, покарання буде значущим ".

Гладир також ма сплатити 2,5 мільйона доларів компенсації.

Федір Гладир разом із ще з двома українцями був заарештований за звинуваченнями в участі в діяльності хакерської групи FIN7, де він був системним адміністратором. Його заарештували у Дрездені у 2018 року на вимогу правоохоронних органів США та екстрадували до Сіетла.

У вересні 2019 року він визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Йому загрожував термін ув’язнення до 25 років.