Справа "Роттердам+": компанія Ахметова внесла 10 млн грн застави за свого співробітника, - ЗМІ

Іншому підозрюваному Івану Гелюху суд запобіжного заходу ще не обрав

Компанія "ДТЕК" Рината Ахметова внесла 10 мільйонів гривень застави за радника гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового, якого підозрюють у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадженої формули "Роттердам+".

Інформацію повідомило видання "Слово і діло" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Підозрюваному у справі "Роттердам+" гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху суд запобіжного заходу ще не обрав. Прокурори просять для нього арешт або заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, ще один фігурант справи - директор державного підприємства "Оператор ринку" Володимир Євдокимов вийшов з-під варти в СІЗО після внесення застави у 2 мільйони гривень.

8 серпня НАБУ оголосило про підозру шістьом особам у завданні державі збитків на 18,87 мільярда гривень через формулу "Роттердам+". Серед обвинувачених — колишнє керівництво НКРЕКП та менеджери "ДТЕК" Рината Ахметова.

У відповідь на звинувачення НАБУ колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що історія "Роттердам+" - це "розкручена медійно-юридична бульбашка".

У "ДТЕК" заявили, що запровадження формули ціноутворення на теплову електроенергію дозволило "встановити прозорі правила роботи на гуртовому ринку електроенергії, які раніше буди відсутні".

Раніше представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким пропонує замінити формулу "Роттердам+" на "Роттердам-", виключивши з неї вартість доставки вугілля з порту міста Роттердам.

Зазначимо, що формула "Роттердам+" втратила свою актуальність після запровадження нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Так, в умовах ринку, ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок, тобто попит та пропозиція.