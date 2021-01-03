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Справа Шарія: СБУ скерувала до прокуратури запити щодо слідчих дій за кордоном

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні щодо блогера Анатолія Шарія.
Справа Шарія: СБУ скерувала до прокуратури запити щодо слідчих дій за кордоном Анатолій Шарій .Фото: Anton Gerashchenko/facebook.com

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, повідомляє Укрінформ.

Також, за даними спецслужби, у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія». Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України («підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування

Як повідомлялось, у лютому Анатолію Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Його викликали двічі для участі у допиті як підозрюваного,однак він не з‘явився. Нині Шарія оголошено у державний розшук. Водночас його адвокат заявляв, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.

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01 03 2021 16:54
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