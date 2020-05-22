Справа Шеремета: поліція завершила досудове слідство щодо трьох фігурантів, справу передадуть до суду

За його словами, сьогодні підозрюваним у вбивстві журналіста Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та їхнім захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення та вручать обвинувальні акти

Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Яни Дугарь та Андрія Антоненка. Матеріали справи планують передати до суду.

Про це заявив адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповів "Слідство.інфо", зазначає "Громадське".

За його словами, сьогодні підозрюваним у вбивстві журналіста Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та їхнім захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення та вручать обвинувальні акти.

Також 22 травня мало відбутись судове засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко, написав Безпалий у Facebook. Адвокати просили скасувати тримання під вартою. Втім засідання перенесли на 27 травня через те, що не з'явились прокурори, не доставили підозрювану, не забезпечили зв'язок з нею.

Крім того, адвокат Дугарь підтвердив "Українській правді", що найближчим часом їм мають повідомити про завершення розслідування.

Напередодні стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку - змінили підозри, з яких зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

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