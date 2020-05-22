Справа Шеремета: поліція завершила досудове слідство щодо трьох фігурантів, справу передадуть до суду
Про це заявив адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповів "Слідство.інфо", зазначає "Громадське".
За його словами, сьогодні підозрюваним у вбивстві журналіста Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та їхнім захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення та вручать обвинувальні акти.
Також 22 травня мало відбутись судове засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко, написав Безпалий у Facebook. Адвокати просили скасувати тримання під вартою. Втім засідання перенесли на 27 травня через те, що не з'явились прокурори, не доставили підозрювану, не забезпечили зв'язок з нею.
Крім того, адвокат Дугарь підтвердив "Українській правді", що найближчим часом їм мають повідомити про завершення розслідування.
Напередодні стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку - змінили підозри, з яких зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.
Читайте також: Якщо виявиться, що підозрювані у справі Шеремета невинні, будуть зроблені кадрові висновки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Володимир Зеленський записав традиційне звернення
- ВІДЕО Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ
- ВІДЕО З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі