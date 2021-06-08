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Справа загибелі Шишова може бути політизована, ми не маємо бути втягнуті в геополітику - Венедіктова

За її словами, розслідування цієї справи перебуває на її контролі
"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливості геополітики", - додала Венедіктова.
Справа загибелі Шишова може бути політизована, ми не маємо бути втягнуті в геополітику - Венедіктова Фото: Вікіпедія

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє про передчасність оприлюднення деталей розслідування справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві і запевняє, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти під час розслідування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, розслідування цієї справи перебуває на її контролі. "Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві.

"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливості геополітики", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, що 3 серпня голову "Білоруського дому в Україні" знайдено повішеним. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

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06 08 2021 16:33
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