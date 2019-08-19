Справу щодо Гримчака виокремлять зі справи нападу на депутатку Чорновол в окреме провадження, - джерело

Під час розслідування нападу на Чорновол правоохоронці дізналися, що підозрюваний у нападі причетний до іншого злочину, пов’язаного з незаконною видачею КМДА дозволів на будівництво

Справу щодо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака мають найближчим часом виокремити в окреме провадження.

Досі провадження стосовно Гримчака є частиною справи нападу на депутатку Тетяну Чорновол під час подій Революції Гідності. Як відомо, під час розслідування нападу на Чорновол правоохоронці дізналися, що підозрюваний у нападі причетний до іншого злочину, пов’язаного з незаконною видачею КМДА дозволів на будівництво. У цьому епізоді з дозволами й відкрили провадження стосовно Гримчака. Однак невдовзі прокурори з’ясували, що він не має стосунку до цієї справи, тому провадження щодо нього виведуть в окреме, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".

Пізніше НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака.

У МінТОТ заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра".

Мінкультури теж відхрестилося від ситуації із затриманням Гримчака.