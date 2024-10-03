США бачать "продуктивні кроки" у Плані перемоги України – Держдеп

Досі Київ не розкривав деталей цього плану публічно.

У Вашингтоні вважають, що План перемоги, представлений українською стороною як документ, містить продуктивні кроки.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає агенція Укрінформ.

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки утримаються від обговорень.

Також речник Держдепу сказав, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

"Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу", - підсумував Міллер.

Ми також писали, що Офіс президента заявив, що українцям розкриють план перемоги частково.