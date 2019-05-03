США допоможуть захистити сервери ЦВК під час виборів від російських кібератак, - посол

"Україна та США спільно працюють проти кібернетичних атак Росії. На цю сферу є додаткове фінансування"

США допоможуть захистити сервери Центральної виборчої комісії під час президентських виборів в Україні.

"Україна та США спільно працюють проти кібернетичних атак Росії. На цю сферу є додаткове фінансування. І одним з питань є захист систем під час президентських виборів. Зокрема, серверів, які забезпечують роботу ЦВК", - сказав посол України в США Валерій Чалий, повідомляє "Громадське".

Найбільші кібератаки, за словами Чалого, спрямовані проти української інфраструктури, систем забезпечення й атаки на сайти українських державних структур.

"Україна має кібернетичний діалог і працює спільно зі Сполученими Штатами", - зазначив Чалий.

Нагадаємо, що наприкінці лютого СБУ ліквідувала кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії.