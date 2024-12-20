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ПОЛІТИКА

США дозволили Туреччині платити за російський газ через Газпромбанк, який потрапив під санкції

20 грудня 2024, 10:46
США дозволили Туреччині платити за російський газ через Газпромбанк, який потрапив під санкції
Фото: gazprombank.ru
Таким чином Туреччина зможе платити за російський газ через підсанкційний банк.

США зроблять виняток для Туреччини із санкцій проти російського Газпромбанку. Тобто Анкара зможе й надалі оплачувати через нього поставки російського газу.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення ухвалили після серії переговорів між представниками турецького Міністерства енергетики, Міністерства закордонних справ та американською стороною. До цього Анкара наполегливо домагалася винятку, бо вважає, що санкції проти Газпромбанку безпосередньо впливають на турецько-російську торгівлю газом.

Байрактар також попереджав, що відсутність винятку для Туреччини могла б означати, що "Туреччина сама стає метою санкцій". Паралельно турецька сторона вела консультації з росією щодо пошуку альтернативних механізмів оплати.

Крім Туреччини, про виключення із санкцій просили Угорщина і кілька інших країн Європейського Союзу. А 19 грудня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив отримання такого дозволу від США.

З березня 2022 року Газпромбанк був єдиним банком, через який можна здійснювати платежі. Після санкцій, введених 21 листопада, владімір путін дозволив іноземним покупцям російського газу до квітня 2025 року використовувати для платежів інші російські банки, а не Газпромбанк.

Угорщина і Туреччина домагалися виключення із санкцій проти Газпромбанку. За даними Bloomberg, тиск на Вашингтон з питання пом'якшення санкцій проти банку чинила і влада Євросоюзу.

Мінфін США в грудні також вніс коригування в початкове рішення про санкції проти Газпромбанку. Відомство дозволило до 30 червня 2025 року проводити операції з Газпромбанком, пов'язані з цивільною атомною енергетикою.

СШАТуреччинаГазпромбанксанкціі проти росіїгаз рф

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