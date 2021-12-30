США, Франція, Німеччина та Британія скоординували зусилля зі стримування Росії - Держдеп
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому за результатами переговорів, передає "Укрінформ".
"Сторони обговорили важливість продовження координації з метою стримування будь-якої подальшої російської агресії проти України та підтвердили консенсус між союзниками й партнерами щодо масштабних наслідків та серйозних витрат для Росії за такі дії",- зауважили в американському відомстві.
Крім того, підкреслюється, що всі країни висловили "непохитну підтримку" незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Сторони також обговорили іранську ядерну проблему, економічний і політичний тиск Китаю на Литву, виборчий процес у Лівії.
Нагадаємо, що реальною загрозу вторгнення Росії на територію України вважають 49,2% опитаних українців. Натомість 41,4% громадян переконані, що вторгнення не буде. Решта - не змогли відповісти на це запитання.
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