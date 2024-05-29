Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США готові посилити санкції для припинення китайсько-російської торгівлі, яка загрожує безпеці

29 травня 2024, 09:42
США готові посилити санкції для припинення китайсько-російської торгівлі, яка загрожує безпеці
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
росія повністю залежить від Китаю.

Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці на тлі війни проти України.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх, повідомляє Reuters.

Сінгх заявив, що країни можуть також вжити додаткових заходів для збільшення вартості використання росією тіньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн "Великої сімки".

Вони також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння з огляду на спроби москви перевести свою економіку у військовий режим, сказав він, хоч і відмовився повідомити, чи збираються США та їхні союзники прийняти вторинні санкції.

Сінгх зазначив, що росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну "величезні важелі впливу" на військові можливості москви, а Китай також зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його сукупна торгівля товарами з Європейським Союзом та США у сім разів перевищує його торгівлю. товарами із росією.

"Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між росією та Китаєм, але ми і наші партнери готові використати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці", - сказав він.

Сінгх сказав, що російсько-китайська торгівля скоротилася після того, як президент США Джо Байден розширив можливості Казначейства боротьби з банками, додавши, що санкції можуть розширитися і надалі.

Сінгх заявив на заході, організованому аналітичним центром Брукінгського інституту, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, щоб не допустити обходу Москвою санкцій, і закликав американські компанії переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям росії.

Він сказав, що саміт лідерів G7 наступного місяця стане найкращим шансом заповнити дефіцит фінансування України, плануючи монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів. Цей крок, за його словами, був би ризикованим, але необхідним.

"Звичайно, існують ризики, пов'язані з мобілізацією цих активів, вся політика ґрунтується на компромісах", - сказав Сінгх. - Я думаю, що санкції роблять свою справу відповідно до цілей, які ми ставимо".

Серед країн "Великої сімки" поки що немає консенсусу з приводу монетизації заморожених російських активів, що могло б швидко надати Києву як мінімум 50 млрд доларів додаткового фінансування, але Вашингтон наполягає на угоді з огляду на важку ситуацію, в якій перебуває Україна на полі бою, сказав Сінгх.

СШАКитайсанкціїросія загроза

Останні матеріали

На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється