США готові вводити санкції проти тих, хто забезпечує рф зброєю

Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси росії, або підтримують її військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

"Сьогодні вранці Управління контролю за іноземними активами Мінфіну випускає керівництво, в якому чітко вказується, що ми готові і можемо ввести санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейємо.

На питання, що ще можуть зробити західні союзники, щоб посилити тиск на росію, один європейський фінансовий чиновник за умов анонімності сказав: "Ми можемо розширити список людей, на яких поширюються санкції. Ми можемо розширити кількість товарів, експорт яких обмежений. Але я думаю, що санкції ясно покажуть свій вплив на виробничо-збутові ланцюжки в росії".

За його словами, санкційний вплив на автомобільний та авіаційний сектори російської економіки найближчим часом цілком очевидний.

Раніше ми писали, що Мінфін США пропонує обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів.