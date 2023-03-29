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ПОЛІТИКА

США готується до "космічної війни" через зростання потенційних загроз з боку Китаю та росії – WSJ

29 березня 2023, 17:45
США готується до
Фото: SpaceX
Китай і рф розгортають лазери, здатні виводити з ладу супутники і порушувати військові та цивільні комунікації і це викликає занепокоєння у США.

Міноборони США почало готувати Космічні сили до можливого конфлікту з Китаєм і росією у космосі на тлі зростання потенційних загроз з боку цих країн.

Як повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ), причиною для  цього послужило те, що Китай і росія розгортають ракети і лазери, здатні виводити з ладу супутники, що спричиняє порушення військові та цивільні комунікації.

За даними WSJ, вже Білий дім запропонував збільшити річний бюджет Космічних сил на $4 до $30 млрд. Ця сума перевищила фінансування інших підрозділів американських збройних сил. Крім того вперше до статті витрат на Космічні сили була включена купівля тренажерів для підготовки військових підрозділу до можливих бойових дій.

Головним елементом військових контрактів Космічних сил на запуск ракет буде їхній захист від атак Китаю. За словами керівників підрозділу, мета цих заходів - захистити супутники від обладнання супротивника, а також зробити їх менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або з землі.

Космічні сили США  - стали шостим видом збройних сил країни. Вони призначені для здійснення військових операцій у космічному просторі. Створені 20 грудня 2019 року. До їхніх обов'язків належать захист інтересів США та стримування актів агресії шляхом проведення операцій у космосі.

Раніше повідомлялось, що Китай закликає Європу підтримати його "мирний план" щодо України.

СШАКитайкосмос

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