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США готують нове правило щодо експорту іноземного обладнання для чипів до Китаю – Reuters

31 липня 2024, 10:35
США готують нове правило щодо експорту іноземного обладнання для чипів до Китаю – Reuters
Getty Image
Країни, експорт яких постраждає, включають Ізраїль, Тайвань, Сінгапур і Малайзію.
Адміністрація Джо Байдена планує наступного місяця оприлюднити нове правило, яке розширить повноваження США щодо припинення експорту обладнання для виробництва напівпровідників з деяких іноземних країн китайським виробникам мікросхем.
 
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
 
Але поставки від союзників, які експортують ключове обладнання для виробництва мікросхем, включно з Японією, Нідерландами та Південною Кореєю, стануть виключенням, що обмежить вплив цього правила.
 
Таким чином, це не вплине на основних виробників мікросхем, таких як ASML і Tokyo Electron.
За словами одного з джерел, це правило, яке є розширенням так званого “правила про прямий іноземний продукт”, заборонить приблизно 7 китайським фабрикам, що перебувають в центрі найскладніших процесів виробництва мікросхем у Китаї, отримувати експорт із багатьох країн.
 
Країни, експорт яких постраждає, включають Ізраїль, Тайвань, Сінгапур і Малайзію.
 
Прагнучи перешкодити проривам у галузі суперкомп'ютерів та штучного інтелекту, які могли б принести користь китайській армії, США запровадили експортний контроль на чіпи та обладнання для їх виробництва для Китаю у 2022 та 2023 роках. 
 
Нове правило, яке зараз лише готується, показує, як Вашингтон прагне чинити тиск на напівпровідникову промисловість Китаю, що бурхливо розвивається, але без протидії союзників, зазначає видання.

 

СШАКитайчіпивійна в Україніросія окупанти

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