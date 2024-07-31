США готують нове правило щодо експорту іноземного обладнання для чипів до Китаю – Reuters

Країни, експорт яких постраждає, включають Ізраїль, Тайвань, Сінгапур і Малайзію.

Адміністрація Джо Байдена планує наступного місяця оприлюднити нове правило, яке розширить повноваження США щодо припинення експорту обладнання для виробництва напівпровідників з деяких іноземних країн китайським виробникам мікросхем.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Але поставки від союзників, які експортують ключове обладнання для виробництва мікросхем, включно з Японією, Нідерландами та Південною Кореєю, стануть виключенням, що обмежить вплив цього правила.

Таким чином, це не вплине на основних виробників мікросхем, таких як ASML і Tokyo Electron.