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ПОЛІТИКА

США готують нову зустріч із росією для просування мирного плану щодо України — CNN

19 квітня 2025, 19:58
США готують нову зустріч із росією для просування мирного плану щодо України — CNN
Фото: UNSPLASH
Одночасно з цим адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками рф, щоб переконати Москву приєднається до цього документа.

США хочуть організувати ще одну зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російською стороною, щоб обговорити питання завершення війни в Україні.

Про це повідомляє  CNN.

За інформацією ЗМІ, наступного тижня в п'ятницю США разом з європейцями та українською стороною планують доопрацювати деякі елементи рамкової угоди "щодо врегулювання конфлікту в Україні". Нова зустріч сторін відбудеться в Лондоні.

Одночасно з цим адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками рф, щоб переконати Москву приєднається до цього документа.

Як пише CNN, пропозиція США (рамкова угода) про завершення війни передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту. Також у Трампа готові визнати російський контроль над Кримом.

За словами джерела, відповідні рамки були представлені європейцям і представникам України в Парижі в четвер. Також вони були передані росіянам у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС рф Сергієм Лавровим.

СШАпереговориперемир'я

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