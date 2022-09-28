НОВИНИОчікується, що про це оголосять упродовж найближчих днівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США готують новий пакет оборонної допомоги Україні на понад $1 млрд - ЗМІ
Адміністрація президента США Джона Байдена готується впродовж ближчих днів оголосити про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні сумою понад мільярд доларів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників уряду США.
"Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь на 1,1млрд доларів для України в її боротьбі з рф, про що буде оголошено найближчим часом",- зазначається в публікації.
При цьому уточнюється, що в Вашингтоні зараз очікують заяв з російського боку щодо результатів фіктивних референдумів, які рф провела на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, в ніч проти середи російські пропагандисти поспішили оприлюднити сфабриковані попередні "результати" псевдореферендумів, які в усіх окупованих областях України наближаються до 100-відсоткової позначки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів".
Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де рф організувала псевдореферендуми.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 09 2022 09:54 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- В Україні через війну постраждали 1172 дитини - Офіс Генпрокурора
- Через ураган SpaceX і NASA відклали запуск ракети в космос