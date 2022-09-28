США готують новий пакет оборонної допомоги Україні на понад $1 млрд - ЗМІ

Очікується, що про це оголосять упродовж найближчих днів

Адміністрація президента США Джона Байдена готується впродовж ближчих днів оголосити про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні сумою понад мільярд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників уряду США.

"Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь на 1,1млрд доларів для України в її боротьбі з рф, про що буде оголошено найближчим часом",- зазначається в публікації.

При цьому уточнюється, що в Вашингтоні зараз очікують заяв з російського боку щодо результатів фіктивних референдумів, які рф провела на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, в ніч проти середи російські пропагандисти поспішили оприлюднити сфабриковані попередні "результати" псевдореферендумів, які в усіх окупованих областях України наближаються до 100-відсоткової позначки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів".