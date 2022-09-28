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США готують новий пакет оборонної допомоги Україні на понад $1 млрд - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Очікується, що про це оголосять упродовж найближчих днів
США готують новий пакет оборонної допомоги Україні на понад $1 млрд - ЗМІ
Адміністрація президента США Джона Байдена готується впродовж ближчих днів оголосити про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні сумою понад мільярд доларів.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників уряду США.
 
"Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь на 1,1млрд доларів для України в її боротьбі з рф, про що буде оголошено найближчим часом",- зазначається в публікації.
 
При цьому уточнюється, що в Вашингтоні зараз очікують заяв з російського боку щодо результатів фіктивних референдумів, які рф провела на тимчасово окупованих територіях України.
 
Нагадаємо, в ніч проти середи російські пропагандисти поспішили оприлюднити сфабриковані попередні "результати" псевдореферендумів, які в усіх окупованих областях України наближаються до 100-відсоткової позначки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів".
 
 
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28 09 2022 09:54
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