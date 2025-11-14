США готуються депортувати близько 80 українців, серед яких емігранти ще часів СРСР
14 листопада 2025, 15:07
Фото: UNSPLASH
Вони бояться, що їх мобілізують.
Зі Сполучених Штатів планують депортувати низку громадян України через нібито порушення законодавства. Серед них емігранти, які виїхали до США ще за часів Радянського Союзу.
Про це пише Washington Post, яке поспілкувалося з адвокатами тих, кого планують депортувати, а також українськими високопосадовцями.
Так, посолка України у США Ольга Стефанишина заявила, що посольство знає про "приблизно 80 громадян України", щодо яких ухвалили рішення про депортацію "через порушення законів США".
Тепер американська влада працює над логістичними аспектами депортації, "беручи до уваги відсутність прямих міжнародних авіарейсів до України" сказала вона.Також посолка наголосила, що депортація є "широко вживаним правовим механізмом, передбаченим імміграційними законами більшості країн світу" і "рутинною процедурою, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування у США, незалежно від їхньої національності".
Неназваний радник президента України Володимира Зеленського, якого цитує WP, стверджує, що "США можуть депортувати скільки завгодно людей", для яких "ми знайдемо корисне застосування".
За даними міністерства юстиції США, серед тих, кого планують депортувати до України вже в понеділок, 17 листопада, є 41-річний Роман Суровцев. Його адвокати кажуть, що Служба імміграції та митного контролю США (ICE) намагатиметься депортувати "значну кількість" громадян України, яким повідомляють, що це зроблять "військовими рейсами до України або Польщі".
Суровцев народився ще до того, як Україна стала незалежною, а у 4-річному віці переїхав до США разом із родиною. У 18 років він скоїв крадіжку зі зломом, а у 19 років разом із друзями вкрав мотоцикл. За це чоловік відбув понад 11 років у каліфорнійській державній в’язниці. Ще 2014 року суд постановив депортувати його, але тоді українські чиновники заявили, що не можуть підтвердити його громадянства.. Також його відмовилася прийняти росія. Тож тоді Суровцева відпустили. Відтоді він одружився, відкрив компанію з малярних робіт, але цьогоріч у серпні його знову затримали в межах депортаційної кампанії Трампа.
Він сам неодноразово висловлював страх депортації в Україну, у якій триває війна. За словами його адвокатів, Суровцева можуть мобілізувати й відправити на фронт, тож він "не лише може опинитися під високою загрозою смерті від російських військ, але як іноземець, який говорить російською, а не українською, він також ризикує переслідуванням з боку української влади".
Ще один чоловік, якого можуть депортувати, — це Андрій Бернік, який приїхав до США у 1990-му в 13-річному віці як єврейський біженець із Радянського Союзу. Він розповідав, що намагався отримати український паспорт, але так і не отримав його. Понад десять років тому його засудили за вбивство: він нібито ненавмисно застрелив власного родича. У 2022 році губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом пом’якшив йому вирок, заявивши, що, хоча Бернік скоїв тяжкий злочин, він "продемонстрував прагнення до самоудосконалення й реабілітації".
Нещодавно працівники ICE, мовляв, сказали йому, що він полетить чартерним рейсом до Польщі, а звідти його передадуть до України.