США готуються депортувати близько 80 українців, серед яких емігранти ще часів СРСР

Вони бояться, що їх мобілізують.

Зі Сполучених Штатів планують депортувати низку громадян України через нібито порушення законодавства. Серед них емігранти, які виїхали до США ще за часів Радянського Союзу.

Про це пише Washington Post, яке поспілкувалося з адвокатами тих, кого планують депортувати, а також українськими високопосадовцями.

Так, посолка України у США Ольга Стефанишина заявила, що посольство знає про "приблизно 80 громадян України", щодо яких ухвалили рішення про депортацію "через порушення законів США".

Тепер американська влада працює над логістичними аспектами депортації, "беручи до уваги відсутність прямих міжнародних авіарейсів до України" сказала вона.Також посолка наголосила, що депортація є "широко вживаним правовим механізмом, передбаченим імміграційними законами більшості країн світу" і "рутинною процедурою, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування у США, незалежно від їхньої національності".